Куда выделят больше денег в следующем году: Минсоцполитики дало ответ

77,7 млн грн пойдет на покупку жилья для детей-сирот. Фото: Погляд

В 2020-м приоритетом Минсоцполитики будут дети. В проекте бюджета ко второму чтению предложили увеличить выплаты на детей-сирот, малоимущих.

Так, выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, предлагают увеличить на 48%. Дополнительно на это выделят 1,5 млрд грн. Еще 77,7 млн грн пойдет на покупку жилья для детей-сирот. Об этом в Facebook написала министр соцполитики Юлия Соколовская.

По ее словам, для детей из малообеспеченных семей выплаты повысят с 85 до 130% прожиточного минимума. До 6 лет - это 2317 грн, от 6 до 18 лет - 2883 грн.

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"Расширить программу обучения для специалистов социальной работы, которые могли бы выявлять семьи в сложных жизненных обстоятельствах и оказывать квалифицированную помощь. Рассчитываем также на партнерство с международными организациями", - пишет Соколовская.

Кроме того, предлагают расширить помощь на реабилитацию детей-инвалидов - 130 млн грн.

Правительство планирует отвязать от прожиточного минимума 150 видов социальных выплат. Это не будет касаться пенсий и пособий малоимущим. Они будут расти каждый раз после пересчета прожиточного минимума, говорят в Министерстве социальной политики. Другие выплаты хотят устанавливать в абсолютных цифрах. Их размер будут пересматривать при принятии госбюджета.