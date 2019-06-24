Кто в Украине получает самые высокие зарплаты

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
2 Просмотров: 1980
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 243
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 954
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Просмотров: 2268
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3591
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6066
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Просмотров: 5031
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
1 Просмотров: 1584
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
Просмотров: 369
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 10755
Фото
Все фото
4
7
3
3
9
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1521
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 10755
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 675
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2178
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3186
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
Просмотров: 486
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
понедельник, 24 июня 2019 17:59

Кто в Украине получает самые высокие зарплаты

  Комментировать

В апреле самые высокие зарплаты получали работники в сфере информации и телекоммуникаций.

В среднем имели 20,5 тыс. грн ежемесячно, говорится в макроэкономическом обзоре Минфина.

Автор: MINFIN.GOV.UA
  Самые низкие заработные платы в Херсонской обл. - 7,7 тыс. грн.
Самые низкие заработные платы в Херсонской обл. - 7,7 тыс. грн.

Самые высокие средние зарплаты традиционно выплачивают в Киеве и Донецкой обл. - 15,9 тыс. грн и 12,1 тыс. грн соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На чем украинцы экономят

Самые низкие заработные платы в Херсонской обл. - 7,7 тыс. грн.

В то же время динамичнее всего выплаты растут в Днепропетровской обл. - на 24,9%.

В Украине на рынке труда дефицит молодых кадров. Это связано с тем, что в 1990-х резко сократилась рождаемость. Кроме того, молодые люди преимущественно начинают работать в возрасте 25 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кто в Украине получает самые высокие зарплаты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Киноплакаты, которые были запрещены из-за чрезмерной откровенности
Киноплакаты, которые были запрещены из-за чрезмерной откровенности
14
 Просмотров: 28989
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, пропавшего накануне
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, пропавшего накануне Просмотров: 24021
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
12
 Просмотров: 22016
Показали самое удивительное озеро Украины
Показали самое удивительное озеро Украины
8
 Просмотров: 13464
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
5
 1 Просмотров: 13095
Экономика
Цены выросли: сколько стоит мясо в Украине
Цены выросли: сколько стоит мясо в Украине Просмотров: 423
Россия разрешила транзит украинских товаров: детали
Россия разрешила транзит украинских товаров: детали Просмотров: 252
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
 Просмотров: 243
Министр объяснила, чего ожидать от сотрудничества с МВФ
Министр объяснила, чего ожидать от сотрудничества с МВФ Просмотров: 153
Анонсировали повышение пенсий
Анонсировали повышение пенсий 1 Просмотров: 5895
Больше всего комментируют
19
Предложили платить больше при рождении ребенка: подробности
6
Саакашвили обозвал ЦИК "тварями"
3
Екс-советник президента: часть Крыма может засохнуть
3
В Киеве прошел Марш равенства: как это было
2
Кремль пытается вернуться в украинскую политику - Княжицкий
Голосов: 20815
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua