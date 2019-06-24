Кто в Украине получает самые высокие зарплаты

В апреле самые высокие зарплаты получали работники в сфере информации и телекоммуникаций.

В среднем имели 20,5 тыс. грн ежемесячно, говорится в макроэкономическом обзоре Минфина.

Автор: MINFIN.GOV.UA Самые низкие заработные платы в Херсонской обл. - 7,7 тыс. грн.

Самые высокие средние зарплаты традиционно выплачивают в Киеве и Донецкой обл. - 15,9 тыс. грн и 12,1 тыс. грн соответственно.

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Самые низкие заработные платы в Херсонской обл. - 7,7 тыс. грн.

В то же время динамичнее всего выплаты растут в Днепропетровской обл. - на 24,9%.

В Украине на рынке труда дефицит молодых кадров. Это связано с тем, что в 1990-х резко сократилась рождаемость. Кроме того, молодые люди преимущественно начинают работать в возрасте 25 лет.