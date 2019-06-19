Кого не хватает на рынке труда в Украине

Молодежь в Украине преимущественно начинает работать с 25 лет. Фото: Українська правда. Життя

В Украине на рынке труда дефицит молодых кадров. Это связано с тем, что в 1990-х резко сократилась рождаемость. Кроме того, молодые люди преимущественно начинают работать в возрасте 25 лет.

"Период обучения в школах и университетах вырос и постоянную работу молодежь ищет после 25 лет. В то же время их занятость последние 3-4 года действительно растет. Студенты быстро находят работу не по специальности. Их часто берут, потому что они соглашаются работать неофициально, их легче уволить, можно недоплатить", - говорит Лидия Ткаченко, научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, пишет Сегодня.

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На рынке труда преобладают люди в возрасте 40-45 лет. В то же время работодатели отдают предпочтение молодым кадрам, но с опытом работы.

"Срабатывают стереотипы, после 45 лет человек не может ничего нового. Хотя сегодня сорокалетние и пятидесятилетние владеют компьютерными навыками. Они пользуются смартфонами и другими технологиями", - объясняет эксперт.

При приеме на работу работодатели, в первую очередь, обращают внимание на личностные качества кандидата, опыт, умение системно мыслить. Анализируют, сможет ли работник научиться чему-то новому. Сертификаты о дополнительных курсах редко влияют на решение работодателей. Иногда компаниям легче за собственные деньги научить работника тому, что необходимо для работы у них.