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вторник, 11 июня 2019 21:10

Эксперт объяснила, кого в первую очередь берут на работу

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Эксперт объяснила, кого в первую очередь берут на работу
Работодатели не всегда обращают внимание на наличие сертификатов о прохождении курсов. Берут на работу сотрудников с опытом. Фото: kaniv-rada.gov.ua

При приеме на работу работодатели в первую очередь обращают внимание на личностные качества кандидата, опыт, умение системно мыслить. Анализируют, сможет ли работник научиться чему-то новому, рассказала Gazeta.ua эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

"Сертификаты о дополнительных курсах редко влияют на решение работодателей. Иногда компаниям легче за собственные деньги научить работника того, что необходимо для работы в них. Поэтому они даже создают корпоративные университеты. Это касается производственных предприятий, которые испытывают дефицит кадров. Им легче оплатить дополнительные курсы, чем искать новых людей на работу", - объясняет эксперт.

Часто работники записываются на курсы, потому что надеются получить большую зарплату или более высокую должность.

"Раньше это срабатывало для программистов. В то же время дополнительные курсы - необязательны. Они скорее помогают поднять самооценку, чем получить работу", - объясняет Татьяна Пашкина.

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Бывают случаи, когда без сертификатов о повышении квалификации никак. Речь идет о сертифицированных врачей, бухгалтеров, строителей.

"Если больница закупает новое оборудование, понятно, что медработников будут учить, как правильно им пользоваться. У каждого ресторана или гостиницы свои стандарты качества, которым они обучают работников. С другой стороны, если учитель биологии хочет преподавать английский, должен проходить курсы за свой счет" , - заключает эксперт рынка труда.

В Украине наибольшую среднемесячную зарплату в первом квартале 2019-го получали в сфере авиационного транспорта - 25 850 грн. Правда, это на 19,6% меньше, чем в прошлом году. Работники сферы финансовой и страховой деятельности получали 18 572 грн - на 17,9% больше, чем 2018-го. В сфере информации и телекоммуникации платили 16 362 грн. Это на 24,9% больше, чем получали работники в прошлом году.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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