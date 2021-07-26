Кто должен установить газовый счетчик и сколько времени осталось - Минэнергетики

Все украинцы, которые пользуются газом для приготовления пищи, должны установить газовые счетчики до 2023 года.
"Поставка природного газа потребителям только для приготовления пищи будет осуществляться исключительно при условии его коммерческого учета с 1 января 2023 года. На сегодня счетчиками не обеспечено население, живущее в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется только для приготовления пищи", - сообщили в Минэнергетики за запрос УНИАН.
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В Украине с 12,4 млн потребителей. Счетчиками газа не оснащены 2,25 млн хозяйств. Из них 2,15 млн используют газ только для приготовления пищи. Половина этих потребителей имеют домовые счетчики газа, а около 1,1 млн хозяйств вообще не имеют счетчиков.
Верховная Рада продлила конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа до 1 января 2023 года.
За проект закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" проголосовали 244 народных депутата.
Закон предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа.
Установку счетчиков будет контролировать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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