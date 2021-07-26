Кто должен установить газовый счетчик и сколько времени осталось - Минэнергетики

Все украинцы, которые пользуются газом для приготовления пищи, должны установить газовые счетчики до 2023 года.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Около 1,1 млн хозяйств в Украине вообще не имеют счетчиков

"Поставка природного газа потребителям только для приготовления пищи будет осуществляться исключительно при условии его коммерческого учета с 1 января 2023 года. На сегодня счетчиками не обеспечено население, живущее в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется только для приготовления пищи", - сообщили в Минэнергетики за запрос УНИАН.

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В Украине с 12,4 млн потребителей. Счетчиками газа не оснащены 2,25 млн хозяйств. Из них 2,15 млн используют газ только для приготовления пищи. Половина этих потребителей имеют домовые счетчики газа, а около 1,1 млн хозяйств вообще не имеют счетчиков.

Верховная Рада продлила конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа до 1 января 2023 года. За проект закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" проголосовали 244 народных депутата. Закон предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа. Установку счетчиков будет контролировать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.