Газовые счетчики должны установить все потребители. Назвали строки

Порядок установления счетчиков изменили. Фото: УП

Верховная Рада продлила конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа до 1 января 2023 года.

За проект закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" проголосовали 244 народных депутата, сообщает "Економічна правда".

Закон предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа.

Установку счетчиков будет контролировать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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НКРЕКП ежеквартально будет публиковать на своем официальном сайте сведения о распределении газа на соответствующей территории и обязанности по установке счетчиков.

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ.