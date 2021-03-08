Газовые счетчики должны установить все потребители. Назвали строки

Верховная Рада продлила конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа до 1 января 2023 года.
За проект закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" проголосовали 244 народных депутата, сообщает "Економічна правда".
Закон предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа.
Установку счетчиков будет контролировать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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НКРЕКП ежеквартально будет публиковать на своем официальном сайте сведения о распределении газа на соответствующей территории и обязанности по установке счетчиков.
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ.
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