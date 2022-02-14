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понедельник, 14 февраля 2022 09:42

Крюковский завод изготовил в январе в шесть раз больше вагонов, чем в прошлом

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Крюковский завод изготовил в январе в шесть раз больше вагонов, чем в прошлом
Кроме грузовых, в январе КВНЗ изготовил 10 пассажирских вагонов. Фото: railinsider.com.ua

Крюковский завод изготовил в январе в шесть раз больше вагонов, чем в прошлом.

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в январе 2022 года изготовил 151 грузовой вагон, тогда как в январе 2021 года на предприятии изготовили только 23 грузовых вагона, сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия.

Таким образом, КВСЗ в январе 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличил производство грузовых вагонов в 6,5 раза. Об этом пишет ЦТС.

Кроме грузовых, в январе 2022 года КВСЗ изготовил 10 пассажирских вагонов (в январе 2021 года – 0 шт.).

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В прошлом году КВСЗ снизил производство грузовых вагонов на 36,2% по сравнению с 2020 годом. Так, в прошлом году завод произвел 1001 грузовой вагон, при этом в 2020 году было произведено 1569 грузовых вагонов.

Также в 2021 году предприятие выпустило 3 вагонных дизель-поезда и 20 пассажирских вагонов (в 2020 году – 26 штук).

Аукцион по тендеру на поставку "Укрзалізниці" 80 электропоездов для пригородных и региональных пассажирских перевозок на 31,5 млрд грн запланирован на 16 марта. 8 февраля истек срок приема предложений.

Тендерные предложения поступили всего от трех участников: ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", ООО "Ленд Холдинг" и Stadler Bussnang AG.

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