Hitachi, Stadler и КВСЗ примут участие в супертендере Укрзализниці

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На 16 марта запланирован аукцион по тендеру на поставку Укрзализнице 80 электропоездов для пригородных и региональных пассажирских перевозок на 31,5 млрд грн. 8 февраля истек срок приема заявок.

Тендерные предложения поступили от трех участников: ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", ООО "Ленд Холдинг" и Stadler Bussnang AG, сообщает ЦТС со ссылкой на ProZorro.

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ООО "Ленд Холдинг" предлагает электропоезда для пассажирских перевозок производства Hitachi Rail.

Тендер планировали на 1 декабря 2021-го, но перенесли. В Укрзализнице это объяснили активным интересом потенциальных участников, запросами от них на предоставление дополнительного времени для подготовки качественной тендерной документации и ценовых предложений. Позже дату аукциона переносили еще трижды.

Тендер на 31,5 млрд грн на закупку 80 электропоездов Укрзализныця объявила в октябре 2021 года. 1 октября опубликовали объявление о закупках электропоездов для пригородных и региональных пассажирских перевозок. В рамках тендера компания планирует приобрести 60 электропоездов для пригородных перевозок и 20 - для региональных маршрутов. Загородные поезда будут задействованы в проектах City Express.