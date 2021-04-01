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четверг, 01 апреля 2021 13:24

Крупнейшая в Японии платежная система заходит на украинский рынок

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Крупнейшая в Японии платежная система заходит на украинский рынок
Приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Фото: unsplash

Международная карточная платежная система JCB Payment System, которая является крупнейшей в Японии, выходит на украинский рынок.

Это одна из 7 ведущих платежных систем мира, сообщают в НБУ.

JCB Payment System будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных, оплаты товаров и услуг по платежным картам системы.

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"Приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Также это будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией", - отмечают в НБУ.

В случае принятия Верховной Радой законопроекта №4178 или №4178-1 все платежные карты в Украине могут стать платными.

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