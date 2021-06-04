Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства

Кабмин принял бюджетную декларацию на три года. Прогнозируют рост номинального ВВП, сокращение дефицита бюджета и объема государственного долга. Насколько это реально, рассказал Gazeta.ua экономист Борис Кушнирук.

Какие изменения предлагает правительство?

В этом году правительство прогнозирует гораздо более низкую инфляцию, чем в результате получим. Кроме того, основные макропоказатели - индекс потребительских цен, индекс производителей, импорта в прошлом году явно занизили по отношению к ситуации, которую наблюдаем сейчас. Понятно, что с такими данными любые прогнозы номинального ВВП будут нереальными. Кроме того, в тексте, который сопровождает утвержденную декларацию, указано, что правительство ориентируется на 246 миллиардов гривен дефицита. С большой вероятностью могу утверждать, что он будет меньше. Дело в том, что Минфин проводит политику максимального занижения объема заимствований. Таким образом пытается удержать процентные ставки по заимствованиям на как можно более низком уровне. Поэтому не может привлечь средства. Это означает, что правительство финансирует только социально защищенные статьи расходов. Все, что касается развития фактически зависает. В прошлом году мы достаточно существенно не профинансировали расходы, потому что позаимствовали значительно меньше средств. Такая же ситуация будет в этом году. Однако если не удастся покрыть некоторые статьи, то это нужно будет сделать в следующем году. Например, все равно придется финансировать незавершенные строительства. Автор: pixabay.com Экономист Борис Кушнирук: "Вполне возможно, что 2022 года будем иметь 28,6 гривен за доллар как прогнозируют". Также имею серьезные основания полагать, что мировая экономика в этом и следующем году будет расти. А в 2023-м ее ждет падение. Учитывая украинскую сырьевую структуру экономики и зависимость от внешних цен на сырьевые товары, прогнозы на 2023 год могут быть нереалистичными.

В каком состоянии украинская экономика сейчас?

В бюджетной декларации фактически нет того, что давало бы украинской экономике начать развиваться не на сырьевом факторе. У нас прямая зависимость от цен на внешних рынках. Растут они - растет украинская экономика. Цены падают - у нас проблемы. Эта зависимость не уменьшается, а только увеличивается. По отношению к 2012 году, в прошлом году падение промышленного производства составило $50 миллиардов. Конечно данные учитывают потери от оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Такая деиндустриализация экономики, если ничего не делать, приведет к еще большей зависимости от сырьевого фактора. А это чревато сокращением рабочих мест. Если сравнить 2021 и 2017 годы, то мы потеряли 500 тысяч штатных работников. Этот процесс может продолжаться. Если не создавать рабочие места, то люди просто будут уезжать из страны на заработки.

Что нужно делать в первую очередь?

Существует пять составляющих экономической политики: регуляторная, фискальная или налоговая, таможенная, бюджетная, монетарная политика или политика Национального банка. По каждой из них нужно совместно стимулировать эффективные предприятия с большим уровнем добавленной стоимости и заработных плат. Необходимо правильно снижать налоги. Для малого бизнеса уменьшить ставку единого социального налога к минимуму - 10 процентов от минимальной зарплаты. Ведь их преимущество для экономики не в том, сколько дадут средств в бюджет. Главное - сколько рабочих мест они могут создать. Обеспечить не только себя, но и свои семьи. Затем за эти же доходы люди будут покупать товары и по сути оплатят главный налог - налог на добавленную стоимость. Он формирует большую часть от общих поступлений. Это позволит вывести малый бизнес "из тени" и более активно создавать новые рабочие места. Для крупного бизнеса нужно перейти к налогу на выведенный капитал. Чтобы симулировать переработку внутри страны, необходимо снять пошлины с сырья и практически из всех полуфабрикатов, ввозимых в страну. Кроме того, в зависимости от сложности производства и продолжительности технологического цикла от 90 дней до 730 дней стоит давать отсрочку по уплате НДС.

Что будет с ценами?

Инфляция очень часто имеет немонетарный характер. Поэтому Нацбанк не всегда может повлиять на ее уровень. Кроме того, индекс потребительских цен должен меньше зависеть от колебания стоимости товаров, которые имеют немонетарный характер. Украинец по статистике на продукты, алкогольные напитки и табак тратит 51 процент доходов. В то же время определенные категории населения - пенсионеры, малообеспеченные вынуждены отдавать 70 процентов доходов. Для них инфляция зависит от цен на продукты питания, стоимости коммунальных услуг. В той же Германии на продукты по статистике тратят 13 процентов дохода. В них могут подорожать продукты вследствие мировых колебаний, но это не повлияет на общий индекс потребительских цен. В украинских реалиях это существенный фактор. Так будет до тех пор, пока будем иметь низкий уровень доходов. То есть не нужно рассказывать о попытке сдержать инфляцию потребительских цен, а необходимо создавать экономику с низкими процентными ставками, большим количеством рабочих мест. Если стимулировать мероприятия по энергосбережению, то расходы на коммунальные услуги станут меньше. Опять же не стоит тратить средства на строительство асфальтированных дорог, где есть импортный битум. Их лучше направить на цементно-бетонные дороги. Это дало бы 100 процентную локализацию производства внутри страны.

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В бюджетной декларации до 2024 года прогнозируют доллар по 29,2 гривен. Насколько реальны такие цифры?

Сейчас есть избыток валюты на рынке. Так произошло вследствие роста цен на внешних рынках на сырьевые товары и переводам средств от трудовых мигрантов. Чтобы сдерживать укрепление гривни, Национальный банк должен выкупать валюту. Иначе количество гривны в экономике увеличивается, поэтому растет угроза инфляции. В то же время в мае Нацбанк ни разу не выходил на валютный рынок. Это привело к тому, что импорт подешевел, а продукция внутренних производителей стала менее конкурентной. На этот год правительство дало некорректный прогноз курса валют. Если Нацбанк и дальше не будет покупать валюту на рынке, гривна продолжит укрепляться. Вполне возможно, что 2022 года будем иметь 28,6 гривен за доллар как прогнозируют. Однако дальше закладывают слишком малый рост. Даже инфляция ожидается значительно выше.

Номинальный ВВП прогнозируется на уровне: 5 371,6 млрд грн - 2022 год, 5 994,6 млрд грн - 2023 год, 6 651,7 млрд грн - 2024 год. Дефицит бюджета: 3,5% ВВП (или 188 млрд грн) в 2022 году, 3% ВВП (179,8 млрд грн) - 2023 год, 2,7% ВВП (179,6 млрд грн) - 2024 год. Предельный объем государственного долга составит: 50,8% ВВП (+5,1% ВВП - гарантированный долг) - на конец 2022 года, 48,5% ВВП (+4,8% ВВП - гарантированный долг) - на конец 2023 года, 47% ВВП (+4,3% ВВП - гарантированный долг) - на конец 2024 года. Среднегодовой курс гривны: 28,6 грн/долл. - в 2022 году, 28,8 грн/долл. - в 2023 году, 29,2 грн/долл. - в 2024 году. Учетная ставка НБУ (на конец года): 7,0% - в 2022 году, 5,5% - в 2023 году, 5,2% - в 2024 году.