"Кризис если и будет, то затронет всех" – эксперт дал неутешительный прогноз

Украинцы должны иметь сбережения. Фото: Landlord

Фиксированный валютный курс позволит украинской экономике гибко реагировать на кризисные вызовы.

Но, если кризис случится, то заденет все ее сферы,, говорит в комментарии Gazeta.ua экономист Сергей Фурса.

"Пока мы являемся сырьевым придатком, то будем зависеть от внешней конъюнктуры", - говорит он.

По мнению эксперта Украина способна пережить кризис, но без потерь не обойдется.

"У нас упадет курс гривны, потому упадут цены на все, что продает Украина. Благодаря этому люди будут терять работу, возрастет уровень инфляции", - говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист

Добавляет, что для для того, чтобы почти не ощущать этого, необходимо реформировать экономику.

"Оно нас затронет, поэтому для того, чтобы пройти кризис без проблем, надо иметь сбережения", - добавил эксперт.

К концу этого года доллар в Украине будет расти дважды. Этот рост завершится показателями 27-27,5 грн/$, такое мнение высказал экономист Игорь Гарбарук