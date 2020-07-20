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понедельник, 20 июля 2020 15:43

Кризис еще не прошли: Разумков объяснил изменения в экономике

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Кризис еще не прошли: Разумков объяснил изменения в экономике
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что экономика Украины понемногу выходит из кризисаpixabay.com

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что экономика Украины понемногу выходит из кризиса, но говорить о серьезном росте еще рано.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Если мы говорим о выполнении бюджета, то за последние полтора-два месяца мы видим позитивный тренд - если до июня исполнение бюджета было, если не ошибаюсь, где-то 88 процентов, то сейчас мы видим 92 процента.

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Это демонстрирует, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса, однако говорить о том, что мы вышли полностью, что мы можем говорить о серьезном росте, как и во всей Европе, как и во всем мире - я думаю, что это мягко говоря рано", - сказал Разумков.

По мнению Разумкова, экономический кризис, с которым сейчас столкнулся мир, "можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны".

В Украине работают над законопроектом о налоговой амнистии. Хотят призвать украинцев задекларировать необлагаемые доходы и имущество, чтобы увеличить доходы экономики.

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