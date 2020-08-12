Кредиты стали дешевле: НБУ назвал новые процентные ставки

Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились до 6,7% годовых. Фото: pixabay.com

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2020 года в гривне составляли 35,6% годовых. В июне этот показатель составлял 36,3%.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились до 6,7% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в июле снизились с 10% до 9,3% годовых, по валютным - выросли с 5,1% до 5,4%, пишет "РБК-Украина".

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Кредитный портфель банков за месяц вырос на 2,1%, до 1013 млрд грн. Сумма средств, взятых населением, увеличилась на 1,3%, до 214 млрд грн, полученных предприятиями - выросла на 2,3%, до 792 млрд грн.

Национальный банк уменьшил учетную ставку с 8% до 6%. Это самый низкий уровень за всю историю независимой Украины. Учетная ставка определяет стоимость денег в стране. Влияет на условия кредитования. Чем меньше она, тем больше возможности у банков снижать проценты по кредитам.