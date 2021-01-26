Кредиты и депозиты будут оформлять по-новому

Договор больше не будет содержать мелкий шрифт. Фото: unsplash

К банковским договорам о потребительском кредите, вкладе, а также открытии и ведении текущего счета утвердили дополнительные требования.

Все банки обязали вносить в документ расширенное описание услуги или продукта по единым правилам, сообщают в Национальном банке.

"В договоре будут: конкретная дата возврата вклада, информация о периодичности выплаты процентов и о наличии у банка права продлить срок действия вклада. Также информация о последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения банком обязательств", - отмечает регулятор.

Если речь идет о потребительском кредите - в договоре обязательно укажут перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей.

"Договор больше не будет содержать мелкий шрифт. Документ получил требования к оформлению - шрифт черного цвета, размером не менее 11 кегля с межстрочным интервалом не менее одинарного. А также выделение полужирным всех цифровых значений - сумм комиссий, возмещения, повышенных процентов, штрафных санкций", - сообщают в Нацбанке.

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Соответствующим постановлением запретили:

- ограничивать право потребителя подать жалобу или иск в суд,

- изменять условия договора без информирования потребителя,

- требовать оплатить еще не полученные по договору услуги.

Для банков предусмотрели переходный период сроком три месяца. За это время они должны привести свои договоры в соответствие с новыми требованиями.

Коронавирусный кризис, охвативший весь мир, а также отмена штрафов и пени для клиентов за просрочку, оказали большое влияние на рынок кредитования. Это вернуло компании в развитии на несколько шагов назад. Но ведущие предприятия на рынке вновь вышли на уровень 2019 уже в декабре.