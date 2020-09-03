Кредити будуть дешевими: облікову ставку залишили на рівні 6%

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Фото: unsplash.com

В Национальном банке приняли решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых. Это ее самый низкий уровень за всю историю независимой Украины.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют займы, объясняет "Экономическая правда".

Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры для стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику. Это означает, что кредитовать уже более рискованно, поэтому цена на деньги в экономике растет.

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При уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.

По словам председателя НБУ Кирилла Шевченко, украинские банки еще имеют потенциал к снижению ставок по кредитам и депозитам. Снижение учетной ставки до 6% еще не полностью отразилось на банковских операциях.