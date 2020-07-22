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четверг, 23 июля 2020 07:36

Кредит на квартиру: почему украинцам недоступна ипотека

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Кредит на квартиру: почему украинцам недоступна ипотека
Ипотека недоступна из-за отсутствия доступа к госреестрам, непрозрачность первичного рынка недвижимости и слабую защищенность инвесторов. Фото: pixabay.com

В Украине объемы ипотеки низкие. На рынке недвижимости только 7% сделок проходят с привлечением таких кредитов.

Для большинства клиентов ипотека недоступна из-за отсутствия доступа к госреестрам, жесткие требования к резервированию, непрозрачность первичного рынка недвижимости и слабую защищенность инвесторов, пишет finclub.net.

"Три года назад более 70% новых кредитных соглашений с жилой недвижимостью принадлежали к сегменту первичного жилья в рамках партнерских программ с застройщиками. В прошлом году уже более 70% новых ипотечных кредитов приходилось на вторичный рынок. Участники переориентировались через правовую неурегулированность и непрозрачность первичного рынка недвижимости. Как следствие - слабая защищенность инвесторов в новостройки и незащищенность прав кредиторов", - объясняет банкир Денис Михов.

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Также отсутствует механизм контроля выполнения застройщиком своих обязательств.

"Часто банки сталкиваются с изменением адреса при вводе зданий в эксплуатацию. То есть строительный адрес отличается от фактического. Это позволяет заемщикам и недобросовестным застройщикам продавать квартиру третьим лицам без согласия банка", - говорит банкир Алексей Пузняк.

Нотариусам и банкам надо предоставить онлайн доступ к реестру актов гражданского состояния, реестру доверенностей и госреестру прав на недвижимое имущество.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что целью властей является снижение ставки ипотеки до 5-7%. 10% - это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места.

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