Консультации Deutsche Bahn откладываются: в Укрзализныце назвали причину

Объяснили, почему консультации не происходят. Фото: uz.gov.ua

Укрзализныцю должны были консультировать специалисты немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn.

Сейчас украинская компания не может этого себе позволить, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Liga.net.

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера - 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать - у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках. Но генерально - надо работать над трансформацией, чтобы УЗ была современной компанией, холдингом из трех или более операторов - инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки", - отметил он.

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Министр сообщил, что трансформация будет продолжаться, но сейчас в приоритете обеспечения финансовой стабильности компании, защита интересов коллектива, автоматизация процессов, обновление подвижного состава и вагонного парка и борьба с коррупцией.

Главным вызовом для нового руководителя Укрзализныци Ивана Юрика станет спасение компании от возможного технического дефолта. Под дефолтом следует понимать реструктуризацию долгов, рефинансирование, выпуск облигаций, об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.