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Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать

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Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Малый и средний бизнес предлагает на 10-15% меньшие зарплаты, чем были раньше. Фото: pixabay.com

С началом ослабления карантина рынок труда оживился. Выросла активность как соискателей, так и работодателей, рассказала Gazeta.ua Юлия Дрожжина из экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина".

"Украинцы раньше активно размещали и обновляли резюме. Сейчас взялись за непосредственные поиски и стали откликаться на вакансии. Работодатели также начали принимать окончательные решения по тем резюме, которые приглянулись во время карантина", - говорит Дрожжина.

По ее словам, активизировались области, которые по объективным причинам были на паузе в течение двух месяцев.

"Появляются вакансии в гостинично-ресторанной сфере, непродуктовом ритейле. Учреждения постепенно восстанавливают работу, а потому нужен персонал", - объясняет эксперт.

Добавляет, что активно работу ищут специалисты в начале карьеры и без опыта работы. Откликаются на вакансии курьеры, кассиры, специалисты по продажам в залах, офис-менеджеры, переводчики, маркетологи, многие бухгалтеры.

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"На одну вакансию направляют в среднем 12-18 резюме. В конце 2019-го - начале 2020 года были по 6-8 резюме. Это связано с тем, что определенная часть людей остались без работы из-за карантина, некоторые вернулись из-за границы. Есть те, кто планирует сменить место работы, потому что недоволен условиями", - отмечает Дрожжина.

Говорит, что компании крупного бизнеса пока не пересматривают размеры заработных плат. В то же время малый и средний бизнес предлагает на 10-15% меньше зарплаты, чем были раньше. Кроме того, соискатели и сами согласны на меньше, ведь конкуренция за рабочие места выросла.

В Украине количество официально зарегистрированных безработных на 12 мая выросло до 486,7 тыс. человек. С начала введения карантина безработных стало на 197 тыс. человек больше, рассказал во время часа вопросов к правительству премьер-министр Денис Шмыгаль.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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