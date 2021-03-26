Кому за работу готовы платить более 50 тыс. грн

Работодатели предлагают высокие зарплаты кандидатам с опытом. Фото: unsplash

Работодатели готовы платить высокие зарплаты врачам, менеджерам, поварам и домашним работницам.

Подборку вакансий подготовила robota.ua.

Пластический хирург в COSMETOLOGY (Киев)

Медицинский центр приглашает в команду. Требования: высшее медицинское образование; опыт работы от 5 лет. Работодатель предлагает заработную плату 50 тыс. грн.

Главный механик (Ровно)

Предприятие, которое занимается пошивом спецодежды, приглашает на работу. Требования к кандидатам: опыт работы на производстве; с большим количеством единиц техники; умение не только наладить работу своих подчиненных, но и научить ремонтировать неисправности различной сложности; английский - средний уровень, способность вести деловую переписку с иностранными партнерами и коллегами. Предприятие предлагает зарплату 50 тыс. грн.

Повар в семью (с проживанием) (Киев)

Обязанности: закупки с водителем; приготовления пищи для пяти человек; сервировки, подача; уборка кухни, рабочего места. Требования: профильное образование; опыт работы в ресторанах премиум-сегмента; опыт работы в семьях; без вредных привычек. Зарплата - 40-50 тыс. грн.

Стоматолог-терапевт/ортопед в "RecoDent" (Киев)

Стоматологическая клиника открывает вакансию. От кандидатов ожидается владение современными протоколами ортопедического и терапевтического лечения; опыт работы не менее трех лет; коммуникабельность, умение грамотно общаться с пациентами. Зарплата - 50 тыс. грн.

Домработница-помощница (без проживания) (Киев)

Вакансия от частного лица. Требования к кандидату: достойный опыт работы в семьях VIP уровня от пяти лет тактичность, вежливость, опрятность, уравновешенность; без вредных привычек; стрессоустойчивость, адаптивность, умение четко выдерживать субординацию; чувство стиля и вкуса, знание этикета; добросовестное отношение к исполнению обязанностей. Зарплата - 68 тыс. грн.

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Руководитель отдела маркетинга в IEK Украина (Киев)

Один из ведущих производителей и поставщиков электротехнической продукции на территории Украины приглашает на работу. От кандидатов ожидается опыт работы в должности руководителя отдела маркетинга, Product Manager, бренд-менеджера не менее 3-х лет. Заработная плата от 50 тыс. грн.

Lead Motion Designer (ведущий видеодизайнер) в Playrix (Киев, Харьков)

Игровая компания объявляет конкурс на вакансию. Есть возможность работать в одном из офисов компании или удаленно в любой точке планеты. Требования: наличие портфолио; профессиональное владение пакетами Adobe; знание основных принципов анимации; умение работать с вспомогательными программами и плагинами; знание основ композиции, понимание монтажных правил и приемов, чувство ритма, умение работать с цветом, грамотно смонтировать звук. Зарплата - 50-80 тыс. грн.

Менеджер по работе с VIP-клиентами в FREEDOM finance (Киев)

Инвестиционная компания ищет специалиста. Требования: наличие опыта работы с VIP-клиентами от 4-х лет; умение выстраивать долгосрочные отношения; навыки работы с требовательными клиентами; грамотная устная и письменная речь; понимание фондового рынка будет преимуществом. Зарплата - 60 тыс. Грн.

Средняя зарплата, которую работодатели предлагают украинцам, составляет 12 тыс. грн. Чаще всего ищут менеджеров по продажам, продавцов, работников госучреждений, менеджеров по продажам по телефону, торговых представителей с авто.