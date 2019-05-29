Кому выгоден дефолт: мнение финансиста

После объявления дефолта долги государства не исчезнут. Сроки их погашения перенесут. Фото: Зеркало недели

Объявление дефолта не спасет Украину от долгов. Рассчитываться придется позже, но на худших условиях, говорит экс-министр финансов Виктор Пинзеник.

"Вы одолжили кому-то 50 тысяч гривен до 1 сентября 2019 года. Наступает "судный день", а ваших денег нет. Это дефолт. Когда должник заявляет, что он вам не заплатит, потому что не может. Каждый из вас попытается вернуть свое. Самый простой вариант - согласовать новый срок возврата долга, который никуда не исчез. Сроки оплаты такого долга меняются, а условия ухудшаются", - объясняет Пинзеник, пишет gordonua.com.

По его словам, если Украина добровольно не отдаст долги, то рискует получить арест на свои активы. Например, на международные валютные резервы, которые находятся преимущественно не в Украине и решения по ним будут принимать не украинские суды. Речь идет о $20 млрд.

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Кроме того, могут ограничить экспорт украинской продукции за границу. В прошлом году последний превысил 40% объема украинской экономики.

"И чем закончатся эксперименты с дефолтом? Придется сесть за стол переговоров с кредиторами. Ожидаем, что они спишут нам долги? Нам уже раз "списали" - в 2015-м. Наши дети и внуки до 2040 года будут вспоминать незлым тихим словом тех, кто подарил им такое списание. Нет, мы останемся и дальше с долгами. Только сейчас мы берем в долг твердую валюту под 10%. После "дефолтных" экспериментов занимать будут еще дороже, или вообще не будут", - объясняет Виктор Пинзеник.

Коломойский считает, что Украина должна объявить дефолт. Действовать так, как в свое время Греция. 2015-го она стала первой развитой страной, которая не оплатила по кредиту МВФ, хотя и временно.