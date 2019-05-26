Коломойский выступил за объявление дефолта Украины

Коломойский в интервью высказался о дефолте Украины. Фото: Proms

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украина должна объявить дефолт.

"По моему мнению, мы должны вести себя с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины. В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не оплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно", - сказал он в интервью Financial Times.

Коломойский считает, что в дефолте нет ничего страшного.

"Сколько раз Аргентина объявляла дефолт, и что, они его реструктуризировали", - отметил он.

По мнению Коломойского, победа Зеленского на выборах свидетельствует о усталости украинцев от требований МВФ.

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"Если Зеленский будет слушать (Запад - ред) он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15 вместо 73 процентов", - сказал олигарх.

Коломойский предполагает, что США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины.

"Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина - просто повод", - подчеркнул он.

Отставка правительства и досрочные выборы станут помехой для получения транша. Об этом говорит экономист Андрей Новак.