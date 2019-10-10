Кому увеличат выплаты уже в октябре

Пересчет выплат коснется в первую очередь пенсий. Фото: podrobnosti.ua/

В октябре в Украине проводят индексацию доходов. В среднем должны вырасти на 214,75 грн.

Сумму индексации заработной платы определяют как результат умножения суммы оплаты труда, что подлежит индексации, на величину прироста индекса потребительских цен, разделенный на 100%, сообщают Факты.

Если человек работает неполное рабочее время, сумма индексации его заработной платы определяется из расчета полного рабочего времени. А выплачивается пропорционально отработанному времени.

Кроме того, если работник отработал неполный рабочий месяц, сумма индексации выплачивается пропорционально отработанным дням или часам.

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Увеличение выплат относительно:

- зарплат государственных работников;

- пенсий;

- алиментов;

- выплат по безработице и при производственных травмах;

- выплат инвалидам с детства;

- на содержание военных.

Индексация - это перечисление суммы зарплаты в соответствии с инфляцией. Правительство, в свою очередь, постоянно повышает зарплату в соответствии с инфляцией, что регулируется законом "Об индексации денежных доходов населения" № 1282-XII от 1991 года. Индексации проводятся в следующем месяце после опубликования индексации. Очень часто индексируют часть зарплаты, не превышающей прожиточный минимум для работающих граждан.