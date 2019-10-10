Кому увеличат выплаты уже в октябре

В октябре в Украине проводят индексацию доходов. В среднем должны вырасти на 214,75 грн.
Сумму индексации заработной платы определяют как результат умножения суммы оплаты труда, что подлежит индексации, на величину прироста индекса потребительских цен, разделенный на 100%, сообщают Факты.
Если человек работает неполное рабочее время, сумма индексации его заработной платы определяется из расчета полного рабочего времени. А выплачивается пропорционально отработанному времени.
Кроме того, если работник отработал неполный рабочий месяц, сумма индексации выплачивается пропорционально отработанным дням или часам.
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Увеличение выплат относительно:
- зарплат государственных работников;
- пенсий;
- алиментов;
- выплат по безработице и при производственных травмах;
- выплат инвалидам с детства;
- на содержание военных.
Индексация - это перечисление суммы зарплаты в соответствии с инфляцией. Правительство, в свою очередь, постоянно повышает зарплату в соответствии с инфляцией, что регулируется законом "Об индексации денежных доходов населения" № 1282-XII от 1991 года.
Индексации проводятся в следующем месяце после опубликования индексации. Очень часто индексируют часть зарплаты, не превышающей прожиточный минимум для работающих граждан.
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