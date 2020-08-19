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среда, 19 августа 2020 13:26

Кому прекратят выплату субсидий

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Кому прекратят выплату субсидий
Субсидии не будут выплачивать тем, кто скрыл свои доходы для того, чтобы ее получить. Фото: pixabay.com

Субсидию прекратят предоставлять тем, кто получил ее неправомерно. Если человек таким образом пользовался выплатой, деньги придется вернуть.

Советник министра социальной политики Николай Шамбор рассказал, что субсидию не будут выплачивать тем, кто скрыл свои доходы для того, чтобы ее получить.

"Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление и декларацию о доходах в органы соцзащиты. Если ошибся работник службы, у человека ничего не заберут, потому что ошибся не он. Если человек подал декларацию и забыл о доходах - это уже не совсем правомерное действие" , - объясняет Шамбор.

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По его словам, сейчас ведомство проводит дополнительные проверки. В частности, данных налоговой службы, чтобы получить информацию обо всех доходах человека.

"В прошлом году мы проверили получателей-малообеспеченных семей. Сейчас будем проводить более широкую проверку тех, кто получает субсидии", - сообщил советник министра соцполитики.

Чаще всего украинцы не указывают в декларации наличие недвижимого имущества, скрывают доходы и крупные покупки, например, авто. Благодаря этому хотят получить субсидию.

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