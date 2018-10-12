Кому предлагают зарплату от 55 тыс. грн

Наибольшие зарплаты предлагают в IT-сфере, строительстве и финансовой сфере. Фото: Depositphotos

В Украине самая высокая средняя зарплата у работников авиации - 41 395 грн. В финансовой сфере средние зарплаты составляют 16 240 грн, в сфере информации и телекоммуникаций - 14 482 грн.

На сайтах поиска работы можно найти работу, где будут платить еще больше, пишет The Point.

Заведующий педиатрической клиникой

Столичная медицинская клиника ищет заведующего на зарплату 55 тыс. грн. Кандидат должен иметь хорошие организаторские способности и опыт практической деятельности. Кроме административно-организационной работы, будущий заведующий будет вести прием пациентов.

Финансовый директор

На зарплату 75 тыс. грн ищут финансового директора. Компания находится во Львове, производит потребительские товары. Ищет специалиста с профильным образованием и опытом работы более 5 лет. Он должен досконально знать Excel, английский и украинский языки.

Бизнес-менеджер для американской компании

Бизнес-менеджеру обещают зарплату 85,5 тыс. грн. Специалисту придется работать удаленно. В частности формировать команду, управлять ежедневными бизнес-процессами для компании электронной коммерции, основанной на платформе Amazon. Поэтому потенциальный кандидат должен иметь не менее 3 лет опыта работы на Amazon. Также знать английский на высоком уровне. Быть многозадачным, готовым работать по "американскому графику" - с 15:00 до 23:00 по киевскому времени.

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Главный инженер в строительстве

Компания ищет специалиста на зарплату 100 тыс. грн. Работать придется в г. Буча под Киевом. Чтобы получить должность, нужно иметь профильное высшее образование и опыт работы от 5 лет. Знать нормы и правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности. Понадобится опыт управления крупными строительными объектами с момента сбора исходных данных до приема завершенного строительного объекта в эксплуатацию.

Генеральный директор

IT-компания ищет гендиректора на зарплату 280 тыс. грн. Кандидат на должность должен обладать превосходными техническими и предпринимательскими навыками. Быть активным, ответственным и способным к самостоятельной работе. Чтобы получить должность, нужно пройти 15-дневный испытательный срок. Его оплачивают.

В Украине с 26 млн работников около 8 миллионов получают зарплату в конверте. То есть почти каждый третий работник. За каждого неоформленного сотрудника штраф составляет 111,6 тыс. грн. За недопуск проверяющего работодатель должен уплатить штраф в 390 тыс. грн.