Кому из вкладчиков "Аркады" не вернут всех денег

Активы банка "Аркада" в банковской системе составляли менее 1,1% от всех активов. Фото: pixabay.com

Деньги в полном объеме получат более 90% вкладчиков неплатежеспособного банка "Аркада".

"Всю сумму вкладов получат 4746 человек. Их вклады составляют менее, чем гарантированная государством сумма - 200 тысяч гривен", - заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко на брифинге.

Таким вкладчикам Фонд гарантирования выплатит 290 млн грн.

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Другие, у кого сумма вклада больше, чем гарантированная государством, получат средства в порядке, предусмотренном законодательством.

"Активы банка "Аркада" в банковской системе составляли менее 1,1 процента всех активов. Поэтому никакого влияния на работу банковской системы это не делает", - отметил Шевченко.

26 августа 2020 года Фонд гарантирования начал процедуру вывода банка "Аркада" с рынка. За день до этого правление Нацбанка отнесло учреждение к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.