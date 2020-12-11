Кому готовы платить более 100 тыс. грн в месяц

Зарплата 15 - 19 тыс. грн - меньше всего случалась в объявлениях на должность. Фото: unsplash

В ноябре самые высокие зарплаты предлагали в вакансиях архитекторов программного обеспечения, тим-лидов и Go-девелоперов.

Об этом говорится в обзоре robota.ua.

Среди профессий с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:

- Архитектор ПО - 5 вакансий с медианой 145 тыс. грн.

- Team Lead .NET developer - 3 вакансии с медианой 140 тыс. грн.

- Golang developer - 4 вакансии с медианой 101 тыс. грн.

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Профессии с высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

- Руководитель группы программистов 1С - 3 резюме с медианой 81 тыс. грн.

- Country manager - 3 резюме с медианой 70 тыс. грн.

- Team Lead QA - 7 резюме с медианой 67,5 тыс. грн.

Большинство работодателей в ноябре готовы были платить кандидатам заработную плату в размере 11 - 15 тыс. грн. Вознаграждение 7 - 11 тыс. грн предлагали реже. Зарплата 15 - 19 тыс. грн - меньше всего случалась в объявлениях на должность.

С начала октября количество вакансий в Украине упало на 13%. Сейчас на сайте по поиску работы Work.ua размещено 48 тыс. активных вакансий. В прошлом месяце их было 56 тыс. На сайте Jooble ситуация аналогичная. Здесь в начале октября было 143 тыс. вакансий, а по состоянию на конец ноября - 120 тыс., пишет Опендатабот.