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понедельник, 25 февраля 2019 21:10

Кому дадут деньги на коров

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Кому дадут деньги на коров
Дотации выплачивают только на зарегистрированный молодняк. Фото: Depositphotos

Получить деньги на выращивание молодняка не просто. Имеем сложный механизм и не совершенную систему. Кроме того, сумма мала. Ее хватит на месяц, чтобы прокормить корову, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"Существенной выгоды украинцы не почувствуют. Это очередная попытка показать, что власть что-то делает. Кроме того, правительственное постановление предусматривает частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна. Вряд ли деньги попадут к простым украинцам. Процедура настолько сложна, что только крупные агрохолдинги смогут обо всем договориться и собрать необходимые документы", - объясняет эксперт.

На выращивание телят в возрасте от одного до пяти месяцев хозяева получат 300 грн, от пяти до девяти - 700 грн, от девяти до тринадцати - 1500 грн. Дотации выплачивают только на зарегистрированный скот.

"Чтобы получить деньги, в сельсовет необходимо подать копию паспорта владельца теленка, идентификационный код, открыть специальный счет в банке, куда будут поступать деньги. Кроме того, нужен паспорт и идентификационный код как на теленка, так и на его мать. Там прописывают дату рождения скота, его кличку. Сельсовет документы в областное сельскохозяйственное управление представляет ежеквартально. Если хоть одна цифра не сойдется, их вернут. Деньги не выплатят. Кроме того, хозяин в течение 14 месяцев не имеет права продавать скот. Если об этом узнают, дотацию придется возвращать государству ", - говорит Наталья Бессмертная из Хмельницкой обл.

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По ее словам, выращивать коров не выгодно. Поэтому и поголовье сокращается.

"Сегодня литр молока у людей покупают по 5 гривен. Чтобы напоить теленка, нужно около 10 литров в день. Каждый день - 50 гривен. В месяц получается 1500. Если молоко продать, то деньги получишь "на руки". А так считай, что отдала даром. Кроме того, корове ежедневно надо хотя бы 2 килограмма дерти, жома, сена. Сколько надо заплатить, чтобы выкосить и собрать то сено? Зарплаты не хватит. За 9 тонн жома в октябре заплатила 1800 гривен. Позже люди покупали по 2600-2800 гривен", - объясняет Наталья Бессмертная.

В этом году на содержание одной коровы украинцы получат 900 грн дотации. Ранее имели 750 грн. Деньги будут выплачивать дважды в год. 22 февраля соответствующее постановление правительства вступило в силу. Ее опубликовали на сайте Кабмина.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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25
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