Компания Коломойского выиграла тендер на авиаперевозки топ-чиновников

Компания "Роза ветров" Игоря Коломойского выиграла тендер на 35,1 млн грн. Фото: news.bigmir.net

Компания "Роза ветров" Игоря Коломойского выиграла тендер на осуществление авиаперевозок первых лиц государства на сумму 35,1 млн грн.

По условиям, компания будет их осуществлять до 31 декабря 2019-го, указано в системе Prozorro.

Средства за перевозку будут платить после предоставления услуг в течение 20 дней. Источником финансирования станет государственное авиационное предприятие "Украина".

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По данным, распространенным в СМИ, компанию "Роза ветров" связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Официальными учредителями являются ООО "Райдел", ООО "Ренли" и 2 кипрские компании.

Украинский олигарх Игорь Коломойский доволен избранием Владимира Зеленского на пост президента. "Я кайфую", - сказал олигарх о его победе на выборах российскому медиа "РБК". Он также подтвердил, что поддерживал лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко и лидера "Голоса" Святослава Вакарчука.