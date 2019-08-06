Я кайфую - Коломойский о президентстве Зеленского

"С Вакарчуком не общались с 2017 года, и тогда телефону", - Коломойский. ФОТО: "РБК-Украина"

Украинский олигарх Игорь Коломойский доволен избранием Владимира Зеленского на пост президента.

"Я кайфую", - сказал олигарх о его победе на выборах российскому медиа "РБК".

Он также подтвердил, что поддерживал лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко и лидера "Голоса" Святослава Вакарчука.

"С Вакарчуком не общались с 2017-го, и то по телефону. С Тимошенко виделся в мае. Денег им не давал", - сказал олигарх.

На реплику журналиста о связи Коломойского со всеми партиями, кроме Медведчука и Порошенко, он ответил: "Мы всегда кому-то чем-то интересны. Видите, сколько мне визиток несут. Это не я к ним хожу, они сами ко мне приходят".

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Миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в мае в Украине, рассказал о контактах с президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации.