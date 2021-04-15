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четверг, 15 апреля 2021 14:26

Компания Ferrexpo уплатила более 4,5 млрд грн налогов за прошлый год

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Предприятия компании Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский горно-обогатительные комбинаты) по результатам прошлого года перечислили более 4,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты различных уровней в течение 2020-2021 годов. Это больше, чем за аналогичный период 2019-го.

  Предприятия компании Ferrexpo за прошлый год перечислили более 4,5 миллиарда грн налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Предприятия компании Ferrexpo за прошлый год перечислили более 4,5 миллиарда грн налогов и сборов в бюджеты различных уровней

Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, что входит в Ferrexpo) перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 3,8 млрд грн, Еристовский ГОК (ЕГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, что входит в Ferrexpo) - более 0,75 млрд грн, Белановский ГОК (БГЗК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, что входит в Ferrexpo) - более 20,7 млн грн.

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Полтавский комбинат в местный бюджет выплатил более 306,2 млн грн, в областной - более 439,3 млн грн, в государственный бюджет Украины - более 2,7 млрд грн (9%, 13% и 78% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 354,6 млн грн.

Еристовский комбинат в местный бюджет перечислил более 79,4 млн грн, в областной - более 115,1 млн грн, в государственный - более 0,5 млрд грн (12%, 17% и 71% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 68,6 млн грн.

Белановский комбинат уплатил в местный бюджет более 8,8 млн грн, в областной - более 1,4 млн грн, в государственный бюджет Украины - более 6,1 млн грн (54%, 9% и 37% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 4,4 млн грн.

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За 12 месяцев 2020-го Полтавский ГОК заплатил налог на прибыль в размере более 2,4 млрд грн, экологический налог - более 128,1 млн грн, налог на землю - более 56,3 млн грн, подоходный налог - более 317,7 млн грн, другие налоги и сборы - более 68,1 млн грн. Плата за пользование недрами составляет более 463,9 млн грн.

Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог - более 49,3 млн грн, НДФЛ - более 60,8 млн грн, налог на прибыль - более 142,6 млн грн, другие налоги и сборы - более 120,3 млн грн. Плата за пользование недрами составляет более 307,6 млн грн.

Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОК за 12 месяцев прошлого года стали: земельный налог - более 5 млн грн и НДФЛ - более 5,5 млн грн.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2020 г. компания выработала 11,2 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.

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