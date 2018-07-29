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воскресенье, 29 июля 2018 13:31

Компании "Антонов" помогут выпускать 8 самолетов в год

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Компании &quot;Антонов&quot; помогут выпускать 8 самолетов в год
Boeing окажет помощь компании "Антонов". Фото: "Цензор.нет"

Компания Boeing окажет помощь украинскому авиаконструкторскому бюро "Антонов".

Поможет выйти из тяжелого кризиса после потери российского импорта в 2014 году в результате аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, сообщает CNBC.

"Отделение Boeing - Aviall - с конца следующего года будет поставлять столько деталей для "Антонова", чтобы обеспечить производство 8 самолетов в год. Соответствующее соглашение было подписано на международном авиашоу в Фарнборо", - говорится в сообщении.

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"Антонов" планирует вместе с Аviall построить складской комплекс для хранения материалов, которые больше невозможно импортировать из России.

Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Авиалинии Антонов" успешно выполнил 12-й рейс по доставке грузов. Им завершает самый большой по количеству последовательных рейсов проект в истории эксплуатации этого самолета на коммерческом рынке.

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