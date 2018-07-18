"Антонов" будет выпускать беспилотные летающие такси

Предприятие "Антонов" совместно с швейцарской компанией запланировали производство беспилотников.

"Запланировано производство четырех типов беспилотных летательных аппаратов с максимальным взлетным весом 1500 кг и крейсерской скоростью 185 км/ч. ГП "Антонов" и швейцарская компания "AIR-ION Technologies SA" подписали меморандум, которым украинские конструкторы будут изготавливать и испытывать беспилотники, а финансирование и маркетинг организует швейцарская сторона", - говорится в сообщении пресс-службы украинского предприятия.

Беспилотники будут использовать как воздушное такси, а также услуг для пограничников, почты и полиции.

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