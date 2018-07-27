Украинский гигант "Мрия" устанавливает очередной рекорд

Фото: facebook.com/antonov.company

Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Авиалинии Антонов" успешно выполнил 12-й рейс по доставке грузов. Им завершает самый большой по количеству последовательных рейсов проект в истории эксплуатации этого самолета на коммерческом рынке.

В рамках этой логистической операции из Чили в Боливию было перевезено 12 генераторов для теплоэлектростанции.

Каждым рейсом "Мрия" доставляла груз весом до 160 т. Начальная конфигурация грузов не позволяла погрузить их в кабину самолета. Для решения этой проблемы потребовалось изменить конструкцию такелажных узлов на грузе - сделать их на болтовых соединениях демонтирующими.

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Также, чтобы изменить схему упора грузов на пол самолета, применили технологию обратного прогиба основания грузов. А для надежного закрепления грузов разработали специальную швартовочную схему.

Кроме того, специалисты разработали специальные рекомендации летному экипажу Ан-225 по ограничению максимально допустимых перегрузок во время взлета, полета и посадки самолета. Несмотря на то, что в аэропорту Чимор, Боливия, куда доставлялись грузы, отсутствует оборудование для выполнения рейсов в ночное время, всю операцию было спланировано таким образом, чтобы самолет приземлялся на рассвете и вылетал перед заходом солнца.

Свой первый коммерческий рейс самолет "Мрия" осуществил 2 года назад. 15 мая 2016 он прилетел в аэропорт австралийского города Перт.