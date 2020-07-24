Количество зарплат в "конвертах" может увеличиться

Увеличение "теневого" сектора создаст неконкурентные условия для добросовестных налогоплательщиков. Фото: pixabay.com

Налоговая нагрузка на оплату труда, вероятно, возрастет. Вследствие этого может уменьшиться количество официально трудоустроенных, сократятся расходы на оплату труда, а впоследствии - бюджетные доходы.

В этом году правительство планирует повысить размер минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Бюджет 2021 года разрабатывают с учетом минималки размером 6 - 6,5 тыс. грн.

Такие планы свидетельствуют об увеличении налоговой нагрузки на оплату труда, что может только усугубить ситуацию, сообщают в Европейской Бизнес Ассоциации.

В случае повышения минимальной зарплаты возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса. Это нанесет ощутимый удар по налогоплательщикам, которые открыто оплачивают работу своих сотрудников.

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По мнению сообщества ЕБА, через налоговое давление и в условиях экономического кризиса количество зарплат "в конвертах" может возрасти. Ведь увеличение "теневого" сектора создаст неконкурентные условия для добросовестных налогоплательщиков, а в худшем случае - на них усилят давление государственные органы.

"В случае увеличения минимальной зарплаты сообщество будет настаивать, как минимум, на пропорциональном снижении максимальной величины базы начисления ЕСВ, чтобы не допустить увеличения нагрузки на добросовестных плательщиков", - говорят в Ассоциации.

С 1 сентября 2020 году минимальная зарплата вырастет до 5 тыс. грн. Во второй раз выплаты поднимут в январе 2021-го. Минималка составит 6 тыс. грн.