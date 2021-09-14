Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина

Сергей Марченко: "Надо гарантировать безопасность инвесторам через справедливые суды. Чтобы не было такого, что инвестор сеет, мафия собирает его урожай, а полиция наблюдает в сторонке". Фото: Тарас Подолян

Рост украинской экономики стимулирует инвесторов вкладывать средства, но государство должно гарантировать им безопасность. Экономический кризис в Украине начался еще до эпидемии ковида – при премьере Алексее Гончаруке. Создание накопительной системы пенсий – вопрос времени, потому что альтернативы ей нет.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экономический эксперт Сергей Марченко.

"Надо гарантировать безопасность инвесторам через справедливые суды, – говорит он. – Чтобы не было такого, что инвестор сеет, мафия собирает его урожай, а полиция наблюдает в сторонке. Нужен рост экономики. В прошлом году был спад, в этом и следующем году прогнозируют рост на 4 процента. Предпосылки для инвестирования есть. Но самой выгоды мало – нужна защита вложений".

Экономический кризис в Украине опередил коронакризис – экономика упала на полпроцента в феврале 2020 года – еще до локдауна, утверждает эксперт.

"Основы кризиса заложило еще правительство Алексея Гончарука. Осенью 2019 года был упадок промышленного производства на 7,5 процента. Сейчас рынок труда оживился практически на всех направлениях. Прежде всего через большой отложенный спрос. В прошлом году компании не нанимали работников, но потребность развития осталась. Поэтому набирают теперь", – говорит он.

Другой фактор – рост экономики. Новые бизнесы нуждаются в рабочих руках. "На начало февраля на одном из крупнейших сайтов по поиску работы размещали 31 тысячу вакансий. А на начало августа – 61 тысячу. Украинские работодатели агрессивно ищут людей", – заявляет Марченко.

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Во власти говорят о создании новой пенсионной системы – накопительной. Однако проблема Пенсионного фонда возникла еще задолго до Зеленского, считает эксперт.

"Основная причина демографическая: ежегодно в Украине умирает на 100 тысяч больше, чем рождается. Пенсионную реформу постоянно откладывали. Альтернативы накопительной системе нет. Вопрос – как ее введут. Когда министр финансов говорит, что 40-летним не стоит рассчитывать на государственную пенсию, он должен знать, что эти люди не менее 15 лет платили отчисления и кормили тех, кто на пенсии. Оставить их без выплат – несправедливо", – отмечает он.

Надо вернуть средства плательщикам пенсионных взносов на персональные счета. Реализация такой инициативы – вызов для власти. Потому что это большие деньги и колоссальная социальная напряженность, если их просто конфискуют, заключает Марченко.

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2 июня Кабмин принял постановление о создании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения. Правительство работает над внедрением второго уровня пенсионной системы. Он предусматривает снижение налогов, которые платят украинцы в бюджет. Налоги будут направлять на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства. Это будет дополнительный доход к государственной солидарной пенсии. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.