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воскресенье, 01 сентября 2019 21:10

Кого работодатели ищут осенью

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Кого работодатели ищут осенью
Осенью фермеры ищут людей, чтобы собирать урожай яблок. Фото: Depositphotos

Осенью меньше работы предлагают администраторам, официантам, вожатым. Такие работники востребованы летом.

С сентября растет количество вакансий для учителей, менеджеров, строителей и водителей. Например, таким специалистам осенью прошлого года компании предлагали больше всего работы, пишет hh.ua.

Менеджеры по организации мероприятий

Компании ищут людей, которые будут организовывать деловые и развлекательные мероприятия для клиентов и партнеров. Из началом бизнес-сезона их количество растет.

Монтажники-сборщики мебели

Осенью активизируется выставочная деятельность. То есть растет спрос на специалистов, которые будут монтировать стенды на выставочных площадках. Специалистам готовы платить от 10 тыс. грн.

Инженеры домов и жилых комплексов

Это специалисты, которые обеспечивают своевременную и качественную подготовку к эксплуатации зданий в осенне-зимний период. Они разрабатывают меры по рационализации использования воды, тепла и электроэнергии.

Садоводы и уборщики

Людей ищут для уборки листьев в парках, ухода за зелеными насаждениями. Обещают зарплату от 8 тыс. грн.

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Рабочие для сбора урожая

Людей приглашают, например, собирать яблоки. Есть работа для упаковщиков саженцев. Зарплата будет зависеть от объема работы. Некоторые работодатели предлагают бесплатное жилье и питание.

Репетиторы

Такую занятость можно сочетать с основной работой. Например, проводить дополнительные занятия вечером или в выходные. Наибольший спрос на преподавателей иностранных языков, математики, информатики, гуманитарных наук. Зарплата зависит от специализации, графика работы и количества занятий. В месяц можно заработать от 7 до 30 тыс. грн.

За второй квартал 2019-го в среднем на 9% выросли зарплаты в рабочих сферах. Больше всего - у строителей. Выплаты выросли на 2350 грн - до 14 350 грн в месяц. Работникам сферы логистики и транспорта платили 12 350 грн. В тройку самых высокооплачиваемых специальностей вошли производство и энергетика. Специалисты ежемесячно получали 10 000 грн.

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