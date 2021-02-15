Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов

Зарплаты, как в Европе, у нас будут тогда, когда возрастет производительность труда. Фото: pixabay.com

В правительстве заявили, что планируют в Украине достичь уровня средних зарплат Польши и Словакии до 2030 года. Сейчас украинцы в среднем зарабатывают 14,2 тыс. грн. В Польше средняя зарплата в три раза выше.

Gazeta.ua спросила экспертов удастся ли сравнить украинские зарплаты с европейскими.

Алексей Геращенко, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы:

"Обратите внимание на то, где сделано телефон, автомобиль, телевизор. Точно не в Украине. Это и есть ответ на вопрос, почему у нас не такие зарплаты, как в соседней Польше. Зарплаты устанавливает не правительство, а экономика. У нас годовой ВВП на одного человека составляет около 4 тыс. долларов. А в Европе он почти в 10 раз выше. До тех пор, пока не будем производить ВВП на душу населения на уровне Европы, наши зарплаты на достигнут европейского уровня, - пояснил он.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина:

"Зарплаты, как в Европе, у нас будут тогда, когда возрастет производительность труда, ВВП, инвестиции. Сейчас украинец дома производит в десять раз меньше, чем тот же украинец в Польше. Поэтому там у него зарплата будет выше. Чтобы достичь такой же производительности, надо, чтобы в производство вкладывали инвестиции. Тогда будет расти производительность труда, появится возможность повышать зарплаты ", - убежден Боярчук.

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Ярослав Жалило, заместитель директора Национального института стратегических исследований:

"Есть прямая зависимость между ростом заработных плат и увеличением инвестирования в повышение производительности труда. То есть, чтобы человек больше производил, надо повышать производительность его рабочего места через улучшение организации труда, инвестирования в оборудование, и тому подобное. Если не принимать во внимание прошлый год, то в целом инвестиции росли, но все равно - в Украине очень недоинвестирована экономика ", - пояснил Жалило.

Он отметил, что простым повышением минимальной зарплаты ситуацию не изменить. Наоборот - увеличится налоговая нагрузка на экономику.

"Если говорить о бюджетниках, то им теоретически повышать зарплату проще, поскольку речь идет просто о расходах бюджета. Но деньги в бюджет должны откуда-то поступать. Поэтому рост зарплат бюджетникам возможен только в случае, если возрастет производительность экономики, которая будет генерировать больше налогов ", - подытожил Ярослав Жалило.

Павел Кухта, екс-заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства:

"Сократить отрыв в ВВП за 10 лет реально, но пока это выглядит маловероятным. Даже если бы в Украине были проведены серьезные реформы, чтобы догнать Польшу, учитывая, что она продолжает расти, нам понадобится лет 20. За 10 лет мы может и выйдем на уровень сегодняшней Польши. Но лишь при условии проведения масштабных реформ - деолигархизации, установления верховенства права, построения нормальной рыночной экономики, качественной работы правительства, государственных институтов и тому подобное. Всего того, чего мы пока не видим ", - отметил он.

Украинская семья с детьми должна получать не менее чем 30 тыс. грн зарплаты ежемесячно. Исключением являются киевские семьи, где прибыль должна составить около 40 тыс. грн.