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Посчитали, сколько должна зарабатывать украинская семья

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Посчитали, сколько должна зарабатывать украинская семья
В киевских семьях прибыль должна составлять около 40 тыс. грн. Фото: pixabay

Украинская семья с детьми должна получать не менее 30 тыс. грн зарплаты ежемесячно.

Исключением являются киевские семьи с прибылью около 40 тыс. грн, сказал экс-министр финансов Александр Данилюк в эфире телеканала "Украина 24".

"Жена зарабатывает 15 тысяч гривен, а муж ее не работает. Трое детей. Мне кажется, неправильно говорить о 15 тысячах гривен дохода в месяц. 60 процентов людей чувствуют, что в Украине плохая экономическая ситуация. Только 7 процентов верят в то, что ситуация улучшится в следующем месяце, а 32 процента считают, что она ухудшится", - отметил Данилюк.

По его словам, когда у людей нет веры в улучшение, то они не будут заводить детей, развиваться и думать, как жить в этой стране.

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"Я думаю, что для семьи достаточно получать 30 тысяч гривен доходов в месяц, а может даже 40 тысяч гривен. Для Киева точно 40 тысяч гривен", - добавил Данилюк.

В январе 2021 года инфляция на потребительском рынке по сравнению с январем 2020-го составила 6,1%. Больше всего - на 15,4% - в январе подорожали яйца.

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