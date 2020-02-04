Когда Рада начнет рассматривать закон о рынке земли во втором чтении

Закон могут начать рассматривать 6 февраля. Фото: УНИАН

6 февраля Верховная Рада может начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.

Председатель ВР Дмитрий Разумков сказал об этом в эфире телеканала "112 Украина".

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"Он стоит в повестке дня на четверг. Если все нормы, предусмотренные регламентом, будут пройдены, если будет возможность рассматривать его в сессионном зале Верховной Рады по регламенту, мы будем это делать", - отметил Разумков.

13 января, депутаты вновь вернулись к вопросу открытия рынка земли. Теперь закон ждет финальное рассмотрение. После первого чтения в него уже внесли более 4 тыс. поправок.