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воскресенье, 02 июня 2019 21:10

Когда подорожает газ для населения

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Когда подорожает газ для населения
Ближайшие 3 года газ подорожает примерно на 50%. Фото: dsnews.ua

Летом газ для населения немного подешевеет. Однако цена стремительно вырастет осенью, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Ближайшие 3 года газ подорожает примерно на 50%, а реальные доходы населения вырастут на 20-25%. Ежегодно будут добавлять чуть меньше 10%. То есть темпы роста стоимости газа вдвое будут превышать динамику роста доходов населения", - пояснил эксперт.

По его словам, повышение цены на газ будет проходить параллельно с изменением правил для субсидиантов.

"Ближайший год количество субсидиантов сократится на 10%, или 300-400 тысяч домохозяйств - более 1 миллиона человек. Это произойдет не за счет роста доходов, а за счет введения более жестких критериев при оформлении субсидии", - говорит Алексей Кущ.

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По словам директора исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, в Украине правила предоставления субсидий выписаны так, что тарифы растут, а количество субсидиантов падает.

"Предварительные отопительные сезоны помощь получали около 6,5 миллионов домохозяйств. В этом году их количество сократилось до 3,3 миллионов. Правительство еще 1 мая 2018-го изменило правила оформления субсидий и таким образом искусственно отсекло часть домохозяйств", - объясняет он.

За последние 2 года задолженность по оплате коммунальных услуг выросла втрое. На 1 января 2017 года составляла 23 млрд грн. В феврале 2019-го - 69 млрд.

В июле на 500 грн подешевеет газ для населения. Без НДС и услуг транспортировки будет стоить 5803 грн за 1 тыс. куб. м. До этого цену снизили в мае - с 8550 до 8247 грн за 1 тыс. куб. м с НДС. Тогда же правительство разработало новый механизм определения стоимости газа. Если рыночная цена для промышленности будет ниже установленной правительством для населения, то и последняя снизится.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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