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четверг, 28 февраля 2019 21:10

Когда подорожает доллар

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Когда подорожает доллар
Гривна будет оставаться сильной до июня. Тогда начнет резко девальвировать. Фото: УНІАН

В феврале курс доллара существенно не изменился. Однако уже имеем дело с сезонностью. Аграрии готовятся к посевной - распродают выручку в валюте. Это влияет на укрепление гривны, рассказал Gazeta.ua инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Доллар ощутимо подешевел в конце января - начале февраля. Тогда был большой приток денег в Украину от иностранных инвесторов. Последние покупали номинированы в гривне облигации внутреннего государственного займа, которые выпускает министерство финансов. Поэтому активно распродавали доллары. Таким образом курс гривны окреп с 28,3 до 27 гривен за доллар", - объясняет банкир.

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По его словам, гривна будет оставаться сильной до июня. Тогда начнет резко девальвировать.

"Второй этап обесценивания национальной валюты стоит ожидать в конце декабря. Доллар может подорожать до 29 гривен. Однако дороже 30 стоить не будет. Ведь есть финансовая поддержка МВФ. Это сдерживает от значительных колебаний курса. Обеспечивает макроэкономическую стабильность", - отмечает Сергей Фурса.

Национальный банк на 28 февраля установил курс доллара на уровне 26,99 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера. Обменники в среднем продают американскую валюту по 27,10 грн. Покупают - по 26,90.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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28
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