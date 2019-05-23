Когда подешевеет клубника

Традиционно дешевле всего клубника будет стоить в конце мая - начале июня. Фото: minsknews.by

В Украине в разгаре сезон клубники. На рынке продают отечественную ягоду из Закарпатья и Юга. Импортной клубники почти нет.

"В этом году импорт клубники был больше, чем в прошлом году. Ягоду завозили из Испании и Греции. Правда перестали импортировать ее еще в начале мая. Отечественную продукции вполне достаточно, чтобы удовлетворить спрос", - рассказала Gazeta.ua эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

Сейчас клубника стоит дешевле, чем в начале месяца. Однако цена на нее колеблется, потому что зависит от погодных условий.

"На ягодном рынке бывает, что один день цена вырастает в 1,5 раза, другой резко падает. Еще вчера клубника в опте стоила 20-45 гривен за килограмм, сегодня - 35-45 гривен. Идут дожди и собирать клубнику трудно. Кроме того, ягода требует солнца, чтобы была сладкой. Пока погодные условия не способствуют этому. Поэтому на рынке видим широкий диапазон цен. Лучшую клубнику продают дороже, хуже - дешевле", - объясняет эксперт.

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Традиционно дешевле всего клубника будет стоить в конце мая - начале июня. Так было последние 2 сезона.

"С июня клубнику начнут собирать в открытом грунте в центре и западных областях. Правда постоянные дожди могут негативно повлиять на урожай средней и поздней ягоды. Рискуем получить клубнику плохого качества", - подытожила Татьяна Гетьман.

В магазинах и на рынках Украины продают черешню из Испании. Спрос на нее высок. Правда за килограмм просят 230-250 грн.