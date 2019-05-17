Как изменилась стоимость импортных абрикосов и персиков за год

В этом году импортные абрикосы и персики стоят дешевле, чем в прошлом году. Фото: Инфоиндустрия

С начала мая на рынке Украины появились первые импортные персики, абрикосы и нектарины. Косточковые завозят из Испании.

В этом году фрукты стоят дешевле, чем было в прошлом году. Так, импортные персики в опте продают по 70 грн/кг. 2018-го они стоили на 10% дороже, передает "Інфо-Шувар".

В среднем нектарины стоят 70 грн/кг. Это на 20% дешевле по сравнению с ценой прошлого года.

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Импортные абрикосы продают по 80 грн/кг - на 25% дешевле, чем в прошлом году.

Низкие цены связаны с хорошим урожаем в Испании. Оттуда Украина завозит косточковые во второй половине весны и в первой половине лета.

Украина ежегодно импортирует 26-38 тыс. т косточковых. Персиков и нектаринов завозит более 50% от всего импорта.