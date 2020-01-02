Коболев рассказал о рисках газового контракта

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев: "Нафтогазу пришлось вынужденно выступить буфером между российской компанией и Украиной". Фото: Економічна правда

Котракт на транзит российского газа через территорию Украины стал компромиссным.

"Нафтогазу пришлось вынужденно выступить буфером между российской компанией и Украиной. Это связано с несоответствием украинских законов о транспортировке газа до европейских", - объяснил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

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По его словам, Газпром отказался брать на себя риски украинского законодательства.

"Это пришлось сделать Нафтогазу. Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это важный элемент компромисса", - подытожил Коболев.

Украина подписала контракт на транзит газа на 5 лет. За этот период получит не менее $7 млрд. Минимальные гарантированные объемы прокачки составят 65 млрд м куб. газа в первый год и 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше. Дополнительные с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу.