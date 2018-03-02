Коболев посоветовал украицям снизить температуру в квартирах

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. Фото: УНИАН

Глава Национальной акционерной компаний Нафтогаз Украины Андрей Коболев предлагает украинцам сократить температуру в помещениях на один-два градуса для того, чтобы избежать кризисной ситуации в энергетике.

Об этом Коболев сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает УНИАН.

"Газа у нас достаточно, у нас большая "подземка" (запасы в подземных хранилищах газа). Проблема, которая у нас возникает, заключается в том, что из-за падения давления на входе в систему нам очень тяжело поддерживать и транзит, и внутренне потребление. Система сейчас работает на максимальном уровне нагрузки.

О чем мы бы предлагали подумать потребителям, – это их добрая воля, но чтобы не дать Путину реализовать свой план газового шантажа, есть очень простая мера – на один градус уменьшить температуру днем и на два – ночью, а предприятиям в течение двух выходных дней не обогревать помещения", - сказал Коболев.

Он отметил, что эти меры незначительно повлияют на комфорт или производительный процесс, но позволят сократить суточное потребление на 8-10%.

"Этого будет достаточно, чтобы вернуть режим системы в комфортный и спокойный. Сейчас этот режим стоит нам не только нагрузки работников, но и дополнительных потерь газа, которые также будут переданы "Газпрому" для оплаты, но, с точки зрения избежания кризисной ситуации и с точки зрения нас, как потребителей, которые умеют себя контролировать, – это была бы очень полезная мера для всей страны", - отметил глава Нафтогаза.

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По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме, Газпром должен заплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза. После получения решения суда Газпром отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В Нафтогазе такое поведение Газпрома назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража. По данным Укртрансгаза, Газпром ни дня в этом году не придерживался требования транзитного контракта с поддержания необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.