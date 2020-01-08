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среда, 08 января 2020 20:40

Киевляне продают канцелярию, которая растет
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Артем Силко с женой продает канцелярию, которая растет после использования
Фото: instagram.com
Артем Силко с женой продает канцелярию, которая растет после использования
Артем Силко с женой продает канцелярию, которая растет после использования
Артем Силко с женой продает канцелярию, которая растет после использования
Артем Силко с женой продает канцелярию, которая растет после использования

Семья киевлян Артема и Анны Силко начали бизнес на канцелярии, которая прорастает. Самые популярные карандаши, имеющие на конце капсулу с семенами. Идею мужчина заметил на заграничных сайтах.

"Хотел начать собственное дело. Зашел на популярные в Польше, Казахстане и России сайты и выбрал 9 продуктов, которые смогу сделать у себя на балконе. Десятым взял на заметку статью о датских студентах, которые сделали растущие карандаши", - вспоминает Артем.

Среди идей были очень смешные: коврик с надписью "Начальник" или с надписью "Бывшая". Копилки для винных пробок или копилки для путешествий, альбом в стиле "Инстаграм".

"Пробовал сдедать все топовые идеи у себя. Окончательное решение принял быстро. Друзья открыли островок в торговом центре с подарками. Мы начали делать карандаши. Стержень заказывали в Польше, а капсулу с семенами разработали сами. Сколько вложил в дело, сказать точно не могу. Каждый раз откладывал из зарплаты и вложения были постепенными. Ориентировочно около 20 тысяч гривен, которые окупились сразу же", - говорит Артем.

Была проблема с прорастанием карандашей. Как оказалось, из таких капсул почти не растут цветы. Поэтому от них пришлось отказаться.

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"Работников искал по объявлению. Основная суть - приклеить прорастающую капсулу к стержню карандаша. На сборке карандашей можно заработать 600 гривен в день. Люди охотно берутся за такую работу и очень любят работать дома", - добавляет Артем.

Продают в основном наборы, в которые кроме карандашей входят открытки, которые растут или подставка для канцтоваров и куб, который прорастает. Самое популярное растение в карандашах — мята. А в кубах любят лаванду. Средняя стоимость набора — 400 гривен. Один карандаш можно приобрести за 35 гривен.

"Бывают случаи, что купили и не проросло. Тогда разбираемся с заказчиком. Чаще всего неправильно сажают. Если все правильно, то можем предложить новую продукцию или вернуть средства. Таких случаев немного", - говорит владелец.

Основной рынок сбыта — инстаграм. Выставляли туда фото, проводили различные конкурсы. Писали блогерам, чтобы попробовали продукцию и написали отзывы.

Бизнес сезонный. Всплеск перед 1 сентября, перед днем Защитника и Новогодними праздниками. Вторая волна начнется со Дня влюбленных.

НБУ упростил процедуру закрытия текущих банковских счетов ФЛП, прекращают деятельность.Закрыть счет можно, если на таком счете нет остатка средств. Так банки смогут закрыть текущий счет без получения каких-либо документов от клиента.

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