Киевляне продают канцелярию, которая растет

Фото: instagram.com

Семья киевлян Артема и Анны Силко начали бизнес на канцелярии, которая прорастает. Самые популярные карандаши, имеющие на конце капсулу с семенами. Идею мужчина заметил на заграничных сайтах.

"Хотел начать собственное дело. Зашел на популярные в Польше, Казахстане и России сайты и выбрал 9 продуктов, которые смогу сделать у себя на балконе. Десятым взял на заметку статью о датских студентах, которые сделали растущие карандаши", - вспоминает Артем.

Среди идей были очень смешные: коврик с надписью "Начальник" или с надписью "Бывшая". Копилки для винных пробок или копилки для путешествий, альбом в стиле "Инстаграм".

"Пробовал сдедать все топовые идеи у себя. Окончательное решение принял быстро. Друзья открыли островок в торговом центре с подарками. Мы начали делать карандаши. Стержень заказывали в Польше, а капсулу с семенами разработали сами. Сколько вложил в дело, сказать точно не могу. Каждый раз откладывал из зарплаты и вложения были постепенными. Ориентировочно около 20 тысяч гривен, которые окупились сразу же", - говорит Артем.

Была проблема с прорастанием карандашей. Как оказалось, из таких капсул почти не растут цветы. Поэтому от них пришлось отказаться.

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"Работников искал по объявлению. Основная суть - приклеить прорастающую капсулу к стержню карандаша. На сборке карандашей можно заработать 600 гривен в день. Люди охотно берутся за такую работу и очень любят работать дома", - добавляет Артем.

Продают в основном наборы, в которые кроме карандашей входят открытки, которые растут или подставка для канцтоваров и куб, который прорастает. Самое популярное растение в карандашах — мята. А в кубах любят лаванду. Средняя стоимость набора — 400 гривен. Один карандаш можно приобрести за 35 гривен.

"Бывают случаи, что купили и не проросло. Тогда разбираемся с заказчиком. Чаще всего неправильно сажают. Если все правильно, то можем предложить новую продукцию или вернуть средства. Таких случаев немного", - говорит владелец.

Основной рынок сбыта — инстаграм. Выставляли туда фото, проводили различные конкурсы. Писали блогерам, чтобы попробовали продукцию и написали отзывы.

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