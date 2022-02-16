"Кернел" расширит мощности своего гигантского терминала в порту Черноморск

Министерство инфраструктуры и крупнейший украинский зернотрейдер "Кернел" договорились об инвестициях в размере 100 млн долларов в порту Черноморск.

В частности, речь идет о реконструкции существующих и строительстве новых причалов, а также расширении подходных железнодорожных путей. Это обеспечит повышение грузооборота порта и поступлений от портового сбора, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Сегодня мы пришли к предварительному согласию по реализации государственно-частного партнерства в обновлении гидротехнической, складской и железнодорожной инфраструктуры порта. И у инвестора, и у государства есть общая цель — создать современные портовые мощности под гарантию роста грузооборота", - сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В настоящее время начинается разработка проектной документации и оценка инвестиций. А во втором квартале этого года планируется подписание взаимных обязательств.

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"Кернел" уже владеет в порту Черноморска терминалом мощностью перевалки 8 млн тонн ("Трансбалктерминал")

Почти половину EBITDA "Кернелла" генерирует собственная логистистика и трейдинг (торговля), тогда как непосредственно сельское хозяйство лишь около четверти.

Кернел является ведущим экспортером сельскохозяйственной продукции и одним из крупнейших частных портовых операторов, сегодня обеспечивает почти 40% грузопотока ГП "МТП "Черноморск". За 10 лет работы компания увеличила экспорт в 2,5 раза. В прошлом году причалы и припортовая инфраструктура приняли 10,2 млн. т. зерновых. В то же время средний уровень загруженности существующей портовой инфраструктуры составил 92%.