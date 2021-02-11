Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги

36% украинцев не хватает денег на жизнь. Около 20% одалживают их ежемесячно. У 47% сократились доходы во время карантина, говорится в исследовании USAID. 53% украинцев сталкивались с негативными ситуациями, которые повлияли на их платежеспособность. Речь идет о болезнях, потере работы, доходов.

Большинство украинцев живут тем, что зарабатывают ежемесячно, рассказала Gazeta.ua заместитель руководителя проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Юлия Витка.

Автор: предоставлено Юлией Виткой

Если зарплаты не хватает на месяц, куда обращаются украинцы?

- Половина опрошенных имеют кредитную карту. Остальные одалживают деньги у знакомых или идут к организациям типа "Деньги до зарплаты". Иногда проценты по таким кредитам достигают 1600% и это нонсенс. В рекламных буклетах никто о таком не пишет. Работники привлеченных нами социологических компаний ходили непосредственно в такие компании, чтобы узнать проценты. Когда их просчитывали, были шокированы. Здесь должна быть реакция государства. Надо установить верхнюю границу процентов для таких кредитов. Также необходимо повышать финансовую грамотность самих украинцев. Они должны научиться просчитывать кредиты по стоимости, выбирать их как товар в магазине.

По данным общенационального исследования USAID, Украина находится на последнем месте в рейтинге финансовой грамотности населения. Многие украинцы вообще не имеют сбережений. Почему так случилось?

- В первую очередь причины исторические. Финансовая грамотность растет тогда, когда есть практический опыт использования тех или иных финансовых услуг, инструментов. Еще со времен Советского Союза разнообразие таких услуг отсутствовало. Фактически, доступными были только вклады и займы. Как такового инвестирования не было, кредитный рынок не развит. Старшее поколение не сталкивалось с подобными навыками, поэтому финансовая грамотность была ограниченной. Ведь она не появляется, когда просто сидят и изучают книги. Нужен практический опыт, жизненные уроки. Их получают при получении финансовой услуги или в случае наличия конкретной потребности.

Второй фактор - в Украине нет столько финансовых услуг, как за рубежом. Не развита частная инвестиционная система, инвестиционные услуги, которыми бы пользовалось население, а не только квалифицированные инвесторы.

Финансовая грамотность растет тогда, когда есть практический опыт использования тех или иных финансовых услуг, инструментов

Третья причина-низкий уровень доходов. Значительную роль также играет недоверие к банкам, которое сформировалось из-за потери сбережений в разные периоды. Поэтому люди преимущественно хранят деньги дома.

Какие страны являются наиболее успешными по развитию финансовой грамотности населения?

Из европейских-это Нидерланды. Здесь имеется линейка финансовых инструментов, взвешенный, разумный подход граждан. Мы изучали опыт этой страны. Побывали на различных мероприятиях. Видели, как все происходит. Это партнерство государства, поскольку королева является амбассадором финансовой грамотности, частных организаций и общественного сектора. Там развиты различные общественные инициативы по улучшению навыков финансовой грамотности. Важно, чтобы государственные органы продвигали идеи финансовой грамотности, показывали примеры, чтобы у людей это было на слуху.

Второй успешный пример-Австралия. Там также граждане грамотные финансово. Есть программы от регуляторов на сайтах, распространяющих разнообразные материалы. В Австралии одни из лучших учебников для школьников, студентов. В свое время мы позаимствовали из них многое, когда создавали учебные программы. Тон должно задавать государство. Рассказывать на всех уровнях, что финансовая грамотность - это важно. Пропагандировать, поддерживать.

Знания об инфляции продемонстрировали во время опроса 81% украинцев, о процентных ставках знают 65%. А о стоимости денег во времени-59%

Украинцы знают, что такое инфляция и умеют посчитать ее процент. А насчет стоимости денег-пробел. Почему?

Стоимость денег-это финансовая математика. Заключается в том, что стоимость денег в данный момент и в будущем будет отличаться. За определенный промежуток времени можно получить инвестиционный доход. Для этого человек должен оценить, предсказать, сколько деньги стоят теперь и каким будет его доход за определенный промежуток времени. Например, если предлагают 100 долларов сейчас и 110, но через год. Нужно оценить, заработаю ли я за год больше, чем 10 долларов?

Знания об инфляции продемонстрировали во время опроса 81% украинцев, о процентных ставках знают 65%. А о стоимости денег во времени-59%. И тут снова основную роль сыграл опыт. С инфляцией все сталкивались, чувствовали ее на себе, потому что это снижает покупательную способность. То, что на стоимость денег может влиять инвестиционный доход менее известно, потому что люди не инвестируют, кроме банковских депозитов. В США, например, каждый пенсионер инвестирует свои пенсионные сбережения. Людям приходится выбирать среди различных программ более или менее рисковые, в соответствии с большим или меньшим уровнем доходности.

Сейчас есть специальные приложения для ведения бюджета. Это эффективный способ сэкономить?

Автор: предоставлено Юлией Веткой

Я лично держу информацию о доходах и расходах в голове. Распределяю на группы: коммунальные услуги, питание, образование, путешествия, сбережения. Слежу, чтобы текущие регулярные расходы не пересекали границу в 30%. Сбережения стараюсь делать - 10% от дохода. Другим легче пользоваться приложениями в телефоне. Это хорошо. За несколько месяцев человек поймет, где делает ненужные расходы, сократит их. Например, знакомые выяснили, что на мобильную связь тратили 6 тысяч гривен в год. Изменили тариф и сумма уменьшилась втрое. Можно начать вести бюджет в тетради, разделив его на две колонки - поступления и расходы Несколько месяцев собирать чеки, чтобы увидеть свои реальные расходы.

Говорят, покупка жилья, к которой всю жизнь идут украинцы – неэффективный способ вложения денег. Это действительно так?

Если говорить о средствах, как о финансовом активе, то можем преследовать две цели: сохранение и приумножение. Покупка недвижимости - это больше о сохранении средств. Украинец может положить деньги на депозит или приобрести облигации внутреннего государственного займа. Больше практически нет, куда вкладывать сбережения. Поэтому покупка недвижимости одна из возможностей сохранить деньги физически и защитить от инфляции. Собственная недвижимость это актив. Он может служить залогом при получении кредитов в дальнейшем. Его можно сдавать в аренду. Также недвижимость постепенно дорожает, ее со временем можно выгодно продать.

Куда могут инвестировать деньги украинцы? Ведь наиболее популярный способ-депозиты стали невыгодными в последнее время.

Здесь надо четко разделить банковский и небанковский рынки. Если говорить о банковском рынке, то он в Украине устойчив, очищен от неплатежеспособных финучреждений. Можно нести деньги на депозиты.

Государственные облигации - тоже нормальный инструмент. Но он не для всех доступен, потому что есть минимальный предел - 40 тысяч долларов. На меньшую сумму вряд ли вам откроют счет в ценных бумагах, поэтому этот инструмент подойдет лишь людям со средним достатком.

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Почему не появились другие ценные бумаги? Так исторически сложилось, что фондовый рынок в Украине появился в начале независимости. Но не развился в надежный. Он использовался для различных финансовых схем, избежания налогообложения. Большую роль сыграла приватизация, которая была не очень честной. Акции предприятий оказались в руках олигархов. Небольшая часть акций досталась трудовому коллективу работники стали миноритарными акционерами, с ущемленными правами. Поэтому фондовый рынок с самого начала был искривленным, не имел в основе рыночных механизмов.

Автор: предоставлено Юлией Веткой

В США фондовый рынок строился снизу вверх. Например, развивалась какая-то компания. Чтобы расти дальше и привлекать внешнее финансирование, выходила на биржу и выпускала акции. Люди покупали ценные бумаги, компания получала деньги. В Украине приватизация состоялась искаженным путем. Акции, которые получили граждане, не дали им возможности быть полноценными владельцами. После приватизации было много посредников, которые скупали ценные бумаги у населения. Последние несколько лет происходил этап очистки рынка от нечестных финансовых посредников. Много было отозвано лицензий. Сейчас мы вышли на тот уровень в небанковской сфере, когда можно что-то начинать с "чистого листа". В прошлом году приняли законы Об организованных товарных рынках и рынках капитала. Но этого недостаточно. Нужна судебная система и санкции, которые будут применены в случае нарушений.

Сейчас задача государства - создать условия, чтобы фондовый рынок развился. Надеемся на приход иностранных инвесторов, которые принесут свой опыт финансового поведения. Для граждан такие рынки станут доступными не ранее, чем через 10 лет. Не стоит также забывать, что в прошлом году не было притока иностранных инвестиций, а лишь их отток. Это свидетельствует о том, что наши условия, среда отпугивает инвесторов. Ресурсы у нас есть: агросектор, энергетика, куда можно инвестировать.

В канадских школах есть уроки, где детей учат инвестировать, получать кредиты, копить деньги. В Украине существуют подобные программы?

В Украине есть учебники по финансовой грамотности для учеников 9-10 классов. Они впервые не скучны, потому что как раз написаны на австралийском и другом иностранном опыте. Предмет "Финансовая грамотность" еще с 2012 года внедрялся в украинских школах экспериментально. Школы могут вводить его по решению администраций. Программа утверждена Министерством образования. Были проблемы с учителями, их нужно было перепрофилировать на этот курс. Но за эти годы мы много учителей научили правильному преподаванию этого предмета. Это преимущественно учителя математики, экономической географии. К проекту присоединилось более тысячи школ.

Автор: предоставлено Юлией Веткой

Учеников тестируем до начала курса и после окончания. Уровень знаний повышается. Дети учатся экономить, инвестировать, брать займы, защищать свои права. Рассказываем как избежать мошенничества. Основное внимание не на теорию, а на решение практических кейсов. Например, должны взять кредит. Есть несколько вариантов, который ребенок выберет. Объясняет почему. Или даем практические задачи: узнать, какие банки работают в городе, собрать кредитные предложения. На уроке рассказать, какую выбрали. Ученики даже родителей привлекают к обучению. Потому что иногда сталкивались с ситуациями, что те идут брать кредит не там, где дешевле. А до ближайшего отделения.

Автор: предоставлено Юлией Веткой

Вместе с Нацбанком и Фондом гарантирования вкладов проводили много соревнований, викторин по финансовой грамотности.

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Есть ли подобные программы обучения для взрослых?

Взрослые воспринимают краткую и нужную в данный момент информацию. Они не будут читать учебники. Хорошо, если подключатся банки и будут учить своих клиентов, рассказывать новости, о новых инструментах. Второй вариант – короткие блоги, статьи на финансовые темы от известных людей. Также мы запустили платформу, где можно получить реальную процентную ставку по кредитам банков.

Нужно государству вкладывать деньги в развитие финансовой грамотности населения?

Сейчас вопросом финансовой грамотности занимаются Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов. Нацбанк проводит много мероприятий. Также у них появилось Управление защиты прав потребителей, которое помимо ответов на жалобы, вопросы граждан, информирует их о правах, повышает финансовую грамотность. Например, последняя акция "Гудбай жулик". Она касалась анонимных звонков и перечисления средств неизвестным лицам. Чего нам не хватает, так это согласованной стратегии, когда государственные органы и частные организации, скоординувалися, определились бы, кто в каком направлении работает.

В 3-м квартале 2020 года украинцы брали больше кредитов, чем до карантина. Объем займов вырос на 15%, если сравнивать январь-сентябрь 2020 года с аналогичным периодом 2019-го, сообщают в Национальном банке. За 9 месяцев кредитов выдали на 66 млн грн больше, чем в 2019-м. В 2020 году большинство украинцев брали кредиты онлайн, а не в отделениях финансовых компаний.