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вторник, 27 июля 2021 11:53

Казахстанская компания покупает Portmone

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Казахстанская компания покупает Portmone
Капитал Kaspi.kz составляет $13 млрд. Фото: Reuters

Украинский сервис Portmone Group продают. Покупатель - казахстанский бизнес Kaspi.kz, пишет AIN.UA.

Portmone - украинская межбанковская платежная система. Основанная в 2002 году Игорем Гориным. В 2013-м компанию приобрела инвестиционная компания Dragon Capital.

Kaspi.kz - это самая большая финтех-компания Казахстана. Позиционирует себя как Super App - одно приложение, в котором доступны десятки различных функций: платежная система, банковские продукты, маркетплейс.

Сейчас капитал Kaspi.kz составляет $13 млрд. Бизнес компании расширяется.

Условий сделки пока не разглашают. Известно, что Kaspi.kz выкупает 100% бизнеса у нынешнего владельца. Операцию планируют закрыть до конца 2021 года.

Соглашение позволит Kaspi.kz получить лицензии для работы с Visa и Mastercard в Украине.

Сумма сделки может составить от $10 млн до $20 млн, по данным AIN.UA.

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Kaspi.kz рассматривает Украину как потенциальное место для найма разработчиков и запуска IT-хаба в будущем.

Платежные системы Mastercard и Visa согласовывают в Антимонопольном комитете Украины меморандум с Национальным банком об уменьшении размера внутригосударственных межбанковских комиссий.

Нацбанк и международные платежные системы Visa и Mastercard подписали меморандум о снижении предельного размера ставок межбанковских комиссий - интерчейндж, сообщила пресс-служба НБУ.

Учитывая стратегическую важность для Украины дальнейшего развития безналичной экономики и распространения безналичных платежей, был согласован подход к постепенному снижению предельного размера ставок межбанковских комиссий. Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

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