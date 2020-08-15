Казахстанская авиакомпания возобновит полеты в Украину

Будут летать 3 раза в неделю. Фото: @airastanakazakhstan

Казахстанская авиакомпания Air Astana восстановит полеты в Украину с 19 августа.

Air Astana будет летать на линии Алматы-Киев 3 раза в неделю - по средам, субботам и воскресеньям на самолетах Airbus A320, сообщает avianews.com

Это уже третья попытка Air Astana возобновить рейсы в Украину. Сначала она планировала запустить полеты в Киев 4 июля, однако перенесла рейсы на 1 августа из-за ужесточения карантина в Казахстане. 1 августа полеты также не были восстановлены.

Пассажирам следует учитывать возможность дальнейшего изменения расписания перед бронированием авиабилетов.

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По данным Air Astana, по состоянию на сейчас Казахстан требует от въезжающих из Украины предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус. Подтверждающую, что пассажир не болен.

Также это тестирование можно пройти в течение 48-часов после въезда в Казахстан или в качестве альтернативы отправиться на 14-дневный карантин.

На сегодня Казахстан находится в красном списке Министерства здравоохранения Украины.

При въезде из Казахстана в Украину необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию дома с контролем через приложение "Дій вдом", обсервацию в специальных учреждениях или предъявить справку о прохождении ПЦР-теста за границей на коронавирус с отрицательным результатом, который сделан не более чем за 48 час. до въезда в Украину.

Украинская компания SkyUp Airlines открывает новые зарубежные маршруты с вылетом из Киева, Львова и Харькова.